Orucu bozmayan muayene ve tedavi yöntemleri

Astım hastalarının sprey kullanması orucu bozmadığı gibi dil altı ve göz damlası kullanmak, anjiyo ve biyopsi yaptırmak da orucu bozmuyor. İzmir Müftülüğü Cezaevi vaizi Ramazan Taşdelen, orucu bozmayan işte bu muayene ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi verdi.

ASTIM HASTALARININ KULLANDIĞI SPREY

Akciğer hastalarının kullandıkları spreyden, bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır.

Astımlı hastaların, sağlığı oruç tutmalarına uygun olup başka bir hastalıkları da yoksa, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz.

GÖZ DAMLASI KULLANMAK

Uzman göz doktorlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler, yukarıdaki bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde, göz damlası orucu bozmaz.

Tedavî amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazada olduğu gibi affedilen kapsamında değerlendirilebilir.

DİL ALTI İLAÇLARI

Bazı kalp rahatsızlıklarında dil altına konulan ilaç, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu ilaç ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dil altı kullanmak orucu bozmaz.

MERHEM VE İLAÇLI BANT

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır.

Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu yeme içme anlamına da gelmemektedir.

Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.

İĞNE YAPTIRMAK, HASTAYA SERUM VE KAN VERMEK

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır.

Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir.

ENDOSKOPİ, KOLONOSKOPİ YAPTIRMAK, MAKAT VEYA FERÇTEN ULTRASON ÇEKTİRMEK

Söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan bir madde girmemesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozmaz.

ANESTEZİ ALMAK

Lokal anestezi, orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur.

İDRAR KANALININ GÖRÜNTÜLENMESİ, KANALA İLAÇ AKITILMASI

İdrar kanallarına giren cihazlar veya akıtılan ilaçlar orucu bozmaz.

KULAK DAMLASI VE KULAĞIN YIKATTIRILMASI

Kulağa damlatılan ilaç veya kulağın yıkattırılması orucu bozmaz.

FİTİL KULLANMAK

Tedavi amaçlı kullanılan fitiller, orucu bozmaz.

DİYALİZE GİRMEK

Böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Diğer diyaliz çeşitlerinde ise, vücuda gıda içerikli sıvı verildiği için oruç bozulur.

ANJİYO VE BİYOPSİ YAPTIRMAK

Anjiyografi, anjiyoplasti operasyonlarında yemek ve içmek anlamı bulunmadığından, oruç bozulmaz.

Tahlil amacıyla vücudun herhangi bir organından parça alınması (biyopsi), orucu bozmaz.

KAN VERMEK

Kan vermek orucu bozmaz.