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Haberler Ramazan İngiliz futbol kulübü Chelsea, stadında iftar düzenleyerek alkış aldı

İngiliz futbol kulübü Chelsea, stadında iftar düzenleyerek alkış aldı

28.3.2023

İngiliz futbol kulübü Chelsea, stadında iftar düzenleyerek alkış aldı
İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Chelsea, önceki akşam Stamford Bridge Stadı'nın saha kenarında iftar organizasyonu düzenleyerek bir ilki gerçekleştirdi. 'Ramazan Çadırı Projesi' kapsamında ülkede geleneksel hale getirilen 'Açık İftar' etkinlikleri çerçevesinde Chelsea'nin, başkent Londra'daki stadı Stamford Bridge'de ilk kez toplu iftar verildi. Chelsea Vakfı tarafından gerçekleştirilen bu organizasyonla, ilk kez bir Premier Lig takımının stadında iftar programı yapılmış oldu. Etkinliğe Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor, Chelsea'nin ilk siyahi oyuncusu Paul Canoville ve Chelsea Yönetim Kurulu'ndan Lord Daniel Finkelstein da katıldı. Konuklar, ezan okunmasının ardından saha kenarında bir araya gelerek oruçlarını açtı.
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