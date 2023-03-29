Eskici Dede Türbesi

ESKİCİ Dede Türbesi Ahmet Bin Murat a ait olup yaklaşık 1500'lü yıllarda yapılmıştır. İzmir'in Bayındır ilçesi Mithat Paşa Mahallesinde türbe, kare planlı, baldaken tarzında inşa edilmiş olup üzeri sekizgen kasnakla örtülüdür. 1996'da yapılan onarımlar sonucu dış cephesi önemli ölçüde değişmiş ve yapı özgünlüğünü kaybetmiştir. Türbenin içinde iki mezar bulunur. Okunabilen mezar taşında 1517 yılı ve Ali bin Emre ismi dikkati çeker. Ali bin Emre Hacı Sinan Külliyesinin banisi Hacı Sinan'ın babasıdır.

ELİNİ TUTUP KABE'YE GİTTİ

RİVAYETE göre: Hacı Sinan külliye yaptırdığından dolayı kibirlenebileceğini düşünerek camiye gitmez. Bunu duyan devrin komutanı yaverine : (Camiyi yaptıran adamı camiye getirmezsen seni cezalandırırım ) der. Yaver Eskici Dede'ye durumu anlatır. Dede, Yavere sabırlı olmasını tavsiye eder. Daha sonra Eskici Dede ayağa kalkar önündeki önlüğü çıkarır, yavere: (Elini ver ve sağ ayağını ayağıma bas ve gözünü yum ) der. Bir süre sonra yaverden gözünü açmasını işter. Yaver karşısında Kabe-i Muazzam-ı görür.

Dede yavere bu olayı kimseye anlatmamasını aksi halde bulundukları yerde öleceğini söyler. Cuma namazını Kabe'de kıldıktan sonra dönecekleri zaman yaver oraya gidipte döndüklerinin kanıtı olarak bir hurma dalını meyvesi ile beraber koparır. Geri dönerler. Komutan yavere Eskici Dede'yi niçin getirmediğini sorar. Daha fazla dayanamayıp hurma dalını gösterip her şeyi anlatır. O anda Dede evinde yaver de komutanın yanında ruhlarını teslim eder. Her ikisi de türbenin bulunduğu yerde gömülüdür.