İzmir iftar saati 30 Mart Perşembe! İzmir’de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İzmir iftar saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini açıkladı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 'İzmir'de akşam ezanı bugün saat kaçta?' sorusunun yanıtını arıyor. Yayınlanan imsakiyeler ile vatandaşlar iftar saatlerini takip ediyor. Peki İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte 30 Mart Perşembe İzmir iftar saati...

İZMİR İFTAR SAATİ 30 MART PERŞEMBE

İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2023 yılı iftar saatlerini paylaştı.

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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.