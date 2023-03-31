Kadınlardan afetzedelere iftarlık yemek

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde bulunan Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş'in öncülüğünde mahallede yaşayan 15 kadınla birlikte geçtiğimiz aylarda açılan kooperatif güzel bir çalışmaya daha imza attı. Ürettikleri katkısız ve doğal gıda ürünleri ile ekonomik hayatın içinde üretime devam eden kadınlar, bu kez mahallede yaşayan depremzede ve oruç tutan yurttaşlar için harekete geçti. Kendi imkanları ve mahalledeki esnafın desteğiyle kooperatif binasında hazırladıkları yemekleri iftarda dağıtan kadınlar, bunu ramazan ayı boyunca sürdürecek.

CÜNEYT HASÇELİK