Çetin Emeç muhtarlığı yardım köprüsü oldu

Balçova Çetin Emeç Mahallesi Muhtarı Recep Pervanlar'ın çalışma ofisi yardım kolisi ve poşetlerle her gün dolup taşıyor. Çalışkan muhtar, Ramazan ayının başından beri hayırsever vatandaşlar tarafından verilen koli ve poşetleri ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. Her gün yaklaşık 50 yardım poşetinin hayırseverler tarafından kendisine bırakıldığını belirten Muhtar Pervanlar, "Elinde halen 386 kişilik bir liste var. Gelen yardımları durumlarına göre muhtar bu ailelere teslim ediyorum. Erzak paketi dışında çeşitli marketlere ait alışveriş fişleri var. Fişlerin bedeli 300 TL, 500 TL tutarında. Hayırsever kimseler bu fişlerden alarak muhtarlığa bırakıyor. Biz de muhtaç ailelere bunları dağıtıyoruz. Böylece vatandaşımız cebinden bir ödeme yapmadan fiş bedeli kadar alış veriş yapabiliyor. Yardım için nakit para getirenler de bulunuyor" diye konuştu.

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