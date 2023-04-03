Kızılay deprem bölgelerinde yemek hizmetine devam ediyor

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, deprem bölgelerinde 3 öğün yemek çıkarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Altan, "Büyük bir beslenme platformunu koordine ediyoruz. Ramazan dolayısıyla hem rutin yemeklerimiz veriliyor hem de sahurluk dağıtılıyor. Burada 2 milyon kişi beslenme hizmeti alıyor" dedi. Afet illerinin 7'sinde gıda kartları dağıttıklarını belirten Altan, "Ramazan boyunca Türkiye genelinde ve dünyada 19 milyon kişiye ulaşmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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