  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ramazan Kızılay deprem bölgelerinde yemek hizmetine devam ediyor

Kızılay deprem bölgelerinde yemek hizmetine devam ediyor

3.4.2023

Gazete

Kızılay deprem bölgelerinde yemek hizmetine devam ediyor
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, deprem bölgelerinde 3 öğün yemek çıkarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Altan, "Büyük bir beslenme platformunu koordine ediyoruz. Ramazan dolayısıyla hem rutin yemeklerimiz veriliyor hem de sahurluk dağıtılıyor. Burada 2 milyon kişi beslenme hizmeti alıyor" dedi. Afet illerinin 7'sinde gıda kartları dağıttıklarını belirten Altan, "Ramazan boyunca Türkiye genelinde ve dünyada 19 milyon kişiye ulaşmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA