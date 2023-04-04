MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temalı iftar programı, Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda düzenlendi. İzmir'deki depremzedelerle yapılan iftar buluşmasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, devletin ve milletin bütün varlığıyla, tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

İftar sonrası vatandaşlara hitap eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin talimatıyla depremden etkilenen 11 kent ile vatandaşların göç ettiği 20 kentte depremzedelerin katılımıyla "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temalı iftar programları düzenlediklerini söyledi. Karakaya, depremin üzerinden 55 gün geçtiğini, 2 milyondan fazla depremzedenin yeni bir hayat kurmak için başka kentlere göç ettiğini söyledi.