  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ramazan Bereket Sofrasında Gönül Birliği

Bereket Sofrasında Gönül Birliği

4.4.2023

Gazete

Bereket Sofrasında Gönül Birliği

MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temalı iftar programı, Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda düzenlendi. İzmir'deki depremzedelerle yapılan iftar buluşmasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, devletin ve milletin bütün varlığıyla, tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

İftar sonrası vatandaşlara hitap eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin talimatıyla depremden etkilenen 11 kent ile vatandaşların göç ettiği 20 kentte depremzedelerin katılımıyla "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temalı iftar programları düzenlediklerini söyledi. Karakaya, depremin üzerinden 55 gün geçtiğini, 2 milyondan fazla depremzedenin yeni bir hayat kurmak için başka kentlere göç ettiğini söyledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA