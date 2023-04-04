Bora Uymaz’dan Ramazan konseri

İZMİR Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Bora Uymaz, Ramazan ayına özel bir program hazırlayıp konser verdi. Sanat ve tasavvuf musikisinde önemli seslerden biri olan Bora Uymaz, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen konserde 16. yüzyılda yaşamış olan Pir Sultan Abdal'ın şiirlerini seslendirdi. Bora Uymaz Ramazan konserinde sözleri Pir Sultan'a ait olan 12 parçayı seslendirirken ayrıca sözleri yine Pir Sultan'a ait kendi üç bestesini de icra etti. Toplumun çeşitli kesimlerinden yoğun ilgi gören konserde okunan nefeslerin çoğu güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi, Gelin canlar bir olalım, Uyur idik uyardılar, Sabahın seherinde niyaza geldim gibi aşinası olunan güftelerden oluştu ve büyük beğeni topladı.

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