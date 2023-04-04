Ramazan bereketi Özdilek şubelerinde

Bolluk ve bereket ayı 11 ayın sultanı Ramazan, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Özdilek şubelerinde özel hazırlanan etkinliklerle dolu dolu geçiyor. 7'den 70'e hitap eden etkinlikler, Ramazan lezzetlerinde geçerli fırsatlar, kafe ve lokantalarındaki zengin iftar menüleriyle Özdilek, unutulmaz anlara ev sahlipliği yapıyor. Etkinlikler Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ile renklenirken, her bütçeye uygun üç alternatifli erzak paketleri ve hediye kartlar Özdilek hipermarketlerde ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim. com'da vatandaşları bekliyor. Özdilek şubelerinde yüzlerce çeşit ürün, uygun fiyat avantajlarıyla satın alınabiliyor.

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