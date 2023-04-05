22 Sultanlar Türbesi

MANİSA il merkezinde bulunan Yirmi İki Sultan Türbesi'nin kitabesi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar türbeyi XV. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bununla beraber Sultan II. Mahmut(1808-1839) zamanında yapıldığı da ileri sürmektedirler. Manisa'da ölen 22 Osmanlı Sultanı için bu türbe yapılmıştır. Kesme taştan sekizgen planlı türbenin üzeri kubbe ile örtülmüştür.

Giriş ve mihrap duvarı dışında kalan duvarlara birer pencere açılmıştır. Kuzey yönünden içeriye girilen yuvarlak taş kemerli kapısı bulunmaktadır. Türbe içerisinde dışarı taşkın olmayan basit, yuvarlak bir mihrap bulunmaktadır. İçeride sekizi kavuklu, olmak üzere yirmi iki sanduka bulunmaktadır. İstiklal Savaşı'nda Rum ve Ermeniler tarafından yakılan tarihi eserlerden birisi de Yirmi İki Sultanlar Türbesi ve Türbe Camii'dir. Ahşap cami yanmış Sonra da onarılmayıp yıktırılmıştır.

Yirmi İki Sultanlar(Şehzadeler) Türbesi 1445-1595 yılları arasında Manisa'da valilik yapan şehzadelerin ölen kız ve erkek çocukları adına yapıldığı biliniyor Türbe, Manisa daki Saray-ı Amire' nin bahçesinde yer almaktadır. Bulunan binaların bakımsız ve harap duruma düşmesi sonucu türbenin kapısının olmaması, bazı bölümlerinin yıkılması ve sıvalarının dökülmesi üzerine 1704- 1705 tarihleri arasında kapsamlı olarak türbe bakım ve onarım görmüştür. Türbenin 1714, 1848, 1883-1884 ve son olarak 1980 tarihlerinde bakım ve onarımdan geçirildiği tarih kitaplarından anlaşılmaktadır. Yirmi İki Sultanlar (Şehzadeler) Türbesi'nde sekiz şehzade, on dört sultan sandukası bulunmaktadır.