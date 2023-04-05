Deprem bölgesine “manevi destek”

DİYANET İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, depremin etkilediği illerde 15 bini aşkın din görevlisinin manevi destek amacıyla çalışma yürüttüğünü söyledi. Din Hizmetleri Genel Müdürü Kondi, "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programına katılmak üzere geldiği Malatya'da, depremin olduğu ilk günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının afetten etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini ifade eden Kondi, deprem bölgelerinde din hizmeti, manevi destek ve irşat hizmetleri yürüttüklerini kaydetti.

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