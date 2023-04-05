Ramazan davulcusu liseli gençler, sahura kaldırıyor

YALOVA Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okulun bulunduğu köyde sahur vakti davul çalıp mani söylüyor. Okul yönetimi, ramazan davulculuğu geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla 10 öğrencinin yer aldığı projeyi başlattı. Hafta içi ders yoğunluğu nedeniyle şimdilik hafta sonlarında yapılan uygulamada cepken, şalvar ve kuşak giyen öğrenciler, lisenin bulunduğu Safran köyünde davul çalıp maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırıyor. Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç, okul olarak bir geleneği yaşatmak ve öğrencilere bunu hissettirmek amacıyla projeyi başlattıklarını anlattı. Ramazan davulculuğunun yüzlerce yıllık bir gelenek olduğunu belirten Kılıç, "Bu kültürü yaşatmak bizler için önemli. Bu çalışma hem manevi hem de müzikal olarak kıymetli olduğu için yapmak istedik" dedi.

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