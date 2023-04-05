Şükür, nimetin devamına vesiledir

İzmir İl Müftülüğü Vaizi Sema Güneş, şükretmenin imanın kemaline ve nimetin devamına vesile olduğunu belirterek şunları şöyledi: Ancak esas şükür verilen nimetleri yerli yerince kullanmaktır. "Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: And olsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir." (İbrahim Suresi 14/7) ayeti kerimesi şükrün nimetin artmasına vesile olduğunu ifade eder. Nimetin artması sadece kemmiyet (sayısal) olarak artış şeklinde anlaşılmamalıdır. Şükür aynı zamanda kanaatkar olmayı da gerektirdiği için verilen nimetlerin kıymetini bilmek de nimetin artışıdır. Yani nimetin bereketlenmesi, sahip olunanların değerinin artmasıdır.

"NANKÖRLERDEN OLMA"

"O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür." (İbrahim Suresi 14/34) buyuran Cenabı Hakk'ın nimetlerinin şükrünü eda etmek hem zor hem kolaydır. Zor olması, insanın nimetlerin sınırsızlığını idrak edememesindendir. Çünkü sınırsız nimetlerin şükrünü tam olarak eda etmek mümkün değildir. Fakat Rabbimiz kulunu niyeti ve gücü oranında sorumlu tuttuğu için ibadetlerimizin sayısına değil, Rabbimizin rahmet ve mağfiretine güvenmemizi isteyerek bizleri bir nimete daha gark etmektedir. Nimetlerin şükrü bir açıdan da kolaydır. Çünkü insanlık adına yaptığımız iyilikler ve kamu yararına yerine getirdiğimiz sorumluluklarımız da Allah'a karşı şükrümüzü eda ederken yaptığımız kulluk vazifesi cümlesindendir. Ebu Hureyre (ra)'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Rasulü (sas) bu konuda şöyle buyurmuştur: "İnsanlara teşekkür etmeyen, Aziz ve Celil olan Allah'a da şükretmez." (Ahmed b. Hanbel, Müsned 2/258) Şükür, aynı zamanda imanın kemaline vesile olur. İmanın olgun bir seviyeye gelmesi her daim kulluk bilincinin canlı tutulmasıdır. Bunun zıttı ise sayısız nimetler veren Allah'a şükretmeyen insanın Rabbini unutup kulluk bilincinden uzaklaşmasıdır.

KULLUK BİLİNCİ

İşte bu sebeplerden dolayı Cenabı Allah "Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin." (Bakara 2/177) buyurmuştur. Hz. Peygamber (sas)'den nakledilen bir hadisde : "Bir kimseye bir nimet verilir de onu (hayırla yad ederek) dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse ona nankörlük etmiş olur." (Ebu Davud, Edeb, 11) buyrularak nimetlere şükretmemenin nankörlük olduğu bunun da kulluk bilincini zedelediği ifade edilmiştir. Nimetlerin sahibinin Allah (cc) olduğuna iman etmek kalbimizin şükrü, her daim hamdü senada bulunmak dilimizin şükrüdür. Hayatımızı Rabbimizin bizden istediği gibi devam ettirmek ve bunun için ibadetlerimizi yerine getirmek, haramlardan uzak durmak da bedenimizin şükrüdür. Malımızın şükrü ise ihtiyaç sahibi insanlarla zekat ve sadaka yoluyla paylaşmaktır. Sonuç olarak; şükür hem Allah'ın lütuf ve nimetlerine daha çok mazhar olup kulluğumuzu perçinlemenin bir davranış biçimidir.