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Haberler Ramazan Bir Ayeti Kerime

Bir Ayeti Kerime

6.4.2023

Gazete

Bir Ayeti Kerime

"DE ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez." (Zümer, 53,54.)

BİR HADİSİ ŞERİF

RESULULLAH (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar." (Ebû Dâvûd, Vitr,26)

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