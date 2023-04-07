Ak Parti Bergama’da hedef 5 bin hane

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, Ramazan ayında kurdukları ekiple ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttıkları, bu süreçte çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını söyledi. Ramazan ayında sadece 1 günde tek başına 55 haneyi ziyaret ettiğinin altını çizen Güzel, "Geçen yıl Ramazan'da 3 bin 855 eve girdik. Bu yıl ki hedefimiz 5 bin. Ben koltuk değil, dava adamıyım" dedi.

Bergama'da 2019 yılından göreve geldiğini ve bugüne 20 bin vatandaşla görüştüğünü aktaran Güzel, Ramazan ayında da bu ziyaretlerinin devam ettiğini, kapılarını çaldıkları vatandaşa sadece gıda kolisi verip, 'Hadi eyvallah' demediklerini, onların fikirlerini alıp, kafası karışık olanlara AK Parti hakkında merak ettikleri her şeyi izah ettiğini söyledi. Geçen yıl Ramazan ayında 3 bin 855 ev ziyareti gerçekleştirdiklerini, bu yıl da hedeflerinin 5 bin ev olduğunu ifade eden Güzel, 14 Mayıs'taki seçimler öncesi görüştüğü vatandaşların tepkisinin gayet iyi olduğunu ifade etti.

BERGAMA'DA halkın kendisine karşı milletvekili adayı olması konusunda çok büyük beklentiye girdiğini ancak aday olmak yerine sahada daha verimli olacağını düşündüğünü anlatan Güzel, "Ben koltuk adamı değil, dava adamıyım. Seçimlerde sahada daha verimli olacağımı düşünüyorum. Bizim sahada komutandan çok askere ihtiyacımız var. Ben de bu düşünceyle sahada asker gibi, yarın seçim olacakmış gibi çalışıyorum" diye konuştu.

METİN BURMALI