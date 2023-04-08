Vali Karadeniz, engelli depremzedeyi sevindirdi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kula Gençlik Kampı'nda ağırlanan depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Programda Depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen, istek ve sorunlarını tek tek not eden Vali Karadeniz, Hatay'dan gelen depremzede Mehmet Ali Bozkurt'a akülü araç hediye etti. İftar programında depremzede vatandaşlara hitap eden Vali Yaşar Karadeniz'e Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve yetkililer eşlik etti.



BATUHAN ULU

DİĞER