Köyceğiz’de yetim ve öksüzler unutulmadı

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde yetim ve öksüzler iftar programında bir araya geldi. Köyceğiz Kulak Mesire Alanı'nda düzenlenen iftar programı Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün yaptığı dua ile başladı.

"BÜYÜK BİK AİLEYİZ"

RAMAZAN ayının paylaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve bereket ayı olduğunu belirten Kaymakam Mustafa Maslak, "Bu mübarek ayın manevi atmosferinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelmekten ve birlikte iftar yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin vatanına, milletine, ülkesine, devletine hayırlı bir evlat olarak yetişmeleri için devlet ve millet olarak her türlü desteğin sağlanacağını belirten Kaymakam Maslak "Biz büyük bir aileyiz. Devletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın kapıları da milletimizin gönül kapıları da sizlere her zaman açık" dedi.