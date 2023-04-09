Londra’da iftar programı düzenlendi

İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'nın simge yapılarından Royal Albert Konser Salonu'nun Büyük Sergi Anıtı önünde toplu iftar programı düzenlendi. "Ramazan Çadırı Projesi" tarafından ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş'ın yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. İftar öncesi bir konuşma yapan Ertaş, Ramazan'ın farklılıkların bir kenara konulduğu ve ilişkilerin güçlendiği bir dönem olduğunu ifade etti.

Ramazan'ın dayanışma zamanı olduğuna da işaret eden Ertaş, "Ülkemde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Britanya'daki herkese müteşekkiriz. Ülkemizle, milletimizle çok büyük bir dayanışma gösterdiler. Ülkenin her yerinden gelen insanların yardım malzemelerini paketlediği görüntüleri hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Konuşmaların ardından King's College London'da doktor olarak görev yapan Abdüllatif Aydın'ın akşam ezanı okumasıyla iftar yapıldı.