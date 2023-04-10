En değerli sermaye dürüstlük

Bayraklı İlçe Müftülüğü Vaizi Kaya Koç, alışveriş ve ticaret ahlakı konusunda önemli bilgiler vererek şunları söyledi: Ticaret ve alışveriş hayatımızı düzenleyen yazılı ve yazısız olmak üzere kurallar vardır. Meşru bir ticarette alan ve satanın rızası, karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük, ticaretin, taraflardan birine veya başkalarına zarar vermemesi gibi kurallara uyulmalıdır.



EN DEĞERLİ SERMAYE

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) dürüst, güvenilir (emîn) Müslüman tâcirlerin ahiret yurdunda peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte bulunacaklarını ifade eder (İbn Mâce, Ticârât, 1; Dârimî, Büyû', 8). Bu hadis bir taraftan dürüstlüğün değerine işaret ederken diğer taraftan onun zorluğunu da anlatmaktadır. İnsanın zaaflarına bakıldığında ticari hayatta en değerli sermaye dürüstlüktür. Bir şeyini kaybeden sadece onu kaybeder, dürüstlüğünü kaybeden ise her şeyini kaybeder. Satıcı, her ne kadar kâr etmiş gibi gözükse de onun kârı hüsrandır. Tarihsel süreçte ticari konuda ahlaki hassasiyet denilince hemen aklımıza gelen bazı örnekler vardır.



AHİLİK KURALLARI

Bunlardan biri mesela Osman Bey zamanında gayr-ı müslim tüccarın malını çalan bir Müslüman'ın cezalandırılarak, çaldığı malın iade edilmesi sağlanmıştır. Burada bir adalet örneği sergilenmiş ve haklı olan gayr-ı müslimin hakkı iade edilmiştir. Osmanlı Devleti'nde ahilik teşkilatı ile esnaf ve tüccarların uyması gereken kaideler belirlenmişti. Ahiliğin kurucusu Ahi Baba'nın kalfalıktan ustalığa yükselen bir zanaatkâra öğütlerinde şu hususlar yer alır (Göktaş, 2011:151): Harama bakma, haram yeme, haram içme, Doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, Büyüklerinden önce söze başlama, Kimseyi kandırma, kanaatkâr ol, Dünya malına tamah etme, Yanlış ölçme, eksik tartma, Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, Hiddetli iken yumuşak davranmasını bil, Kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Bu kurallar asırlar öncesinden günümüze kadar gelerek bizlere yol göstermektedir. Gerek esnaf ve tüccarlar gerekse tüm insanlık doğruluk, dürüstlük, güvenilir olma, helal haram duyarlılığı, ölçü ve tartıda adaletli olma gibi hasletlere uyarak ticaret ve alışverişimizi inşa etmeliyiz.

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