Roman vatandaşlarla iftar buluşması

İZMİR Konfederasyonu Başkanı Ferhan Ademhan, Dünya Romanlar Günü nedeni ile İzmir'deki roman sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Ademhan, "İlke imza atarak devletimiz ve siyasi partilerimizin dışında Dünya Romanlar Günü'nü tanıyan ve kutlayan ilk sivil toplum kurulu olmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

RAMAZAN ayında kentteki birçok sivil toplum kurulu temsilcisi ile iftar yemeğinde buluşan İzmir Konfederasyonu'nun bu sefer ki konuğu İzmirli Romanlar oldu. Alsancak Volley Otel'deki iftara Roman sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kanaat önderleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve romanlar katıldı.

DÜNYA Romanlar Günü'ne dikkat çeken İzmir Konfederasyonu Başkanı Ferhan Ademhan, İzmir'de ciddi bir Roman nüfusu bulunduğunu belirterek, "Roman kardeşlerimiz hem İzmir'in hem de vatanın asli unsurlarıdır. Roman kardeşlerimiz için bu yıl birincisini düzenlediğimiz iftar buluşmasında onlarla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum, Bütün asli unsurlarıyla, bütün etnik kültürel gruplarıyla ve bütün renkleriyle İzmir Konfederasyonu'na bakınca İzmir'i göreceksiniz" diye konuştu.

METİN BURMALI