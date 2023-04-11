Şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle iftar

KARŞIYAKA protokolü şehit, gazi ve depremzede aileleri ile birlikte iftar yaptı. Karşıyaka Best Western Premier otelin ev sahipliğindeki iftarda, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Albay N.Koray Salar, Tersane Komutanı Tuğamiral Korkut Şen, İzmir Bölge Adliye Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İl Emniyet Müdür yardımcısı Kaan Coşkun, İlçe Müftüsü İsa Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Müge Hanay Ünveren, Otelin sahibi Abdullah Savranoğlu ile aileleri, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Muhittin Edirne, şehit, gazi ve otelde konaklayan depremzede aile ve yakınları bir araya geldi. İftar programında Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler tarafından dua okundu.

"DEVLET HER ZAMAN YANINIZDA"

İftarda Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu güzel vatanı canıyla koruyarak bizlere emanet ettiler. Onun için bu toprakların kıymetini hep birlikte bileceğiz. İşte sizlerde şehit olmuş bu mücadelede kahramanlık gösteren şehitlerin bize emanetisiniz. Hakkınızı hiç bir zaman ödeyemeyiz. Sizlerle zaman zaman beraber olmak, sizleri dinlemek için özellikle sizleri evlerinizde ziyaret ediyoruz. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın da yaralarını hep birlikte saracağız. Devlet tüm imkanlarıyla yanınızda" dedi.