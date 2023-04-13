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Haberler Ramazan Bir Ayeti Kerime

Bir Ayeti Kerime

13.4.2023

Gazete

Bir Ayeti Kerime

"SADAKALAR (zekatlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Tevbe Sûresi, 60)

BİR HADİSİ ŞERİF

"ALLAH'IM! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin hâlinden Allah'a sığınırım." (Tirmizî, De'avât, 130; İbn Ebî Şeybe, Dua, 42, No: 29384)

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