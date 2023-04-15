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Haberler Ramazan Mescid-i Aksa’da Ramazan’ın son Cuma Namazı kılındı

Mescid-i Aksa’da Ramazan’ın son Cuma Namazı kılındı

15.4.2023

Gazete

Mescid-i Aksa’da Ramazan’ın son Cuma Namazı kılındı
İŞGAL altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 250 bin kişiyle Ramazan ayının son Cuma Namazı eda edildi. Filistinliler Ramazan ayının son cumasında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne göre İsrail güçlerinin uyguladığı katı tedbirlere rağmen 250 bin kişi, Ramazan ayının dördüncü ve son Cuma Namazı'nı Mescid-i Aksa'da kıldı.
YABANCI Müslümanların da aralarında bulunduğu kalabalık, Mescid-i Aksa'nın bahçe ve avlularını doldurarak saf tuttu. İsrail güçleri Kudüs'te bazı yolları demir bariyerlerle kapatırken, Batı Şeria'dan bazı Filistinlilerin Kudüs'e girişi engellendi.
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