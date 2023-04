Ramazan’ın incisi Kadir Gecesi

Bornova İlçe Müftülüğü Vaizi Muhammet Gedikli, Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri hakkında şunları anlattı: Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirildiğini Kadr Suresi'nde yer alan ayetten anlamaktayız. Nitekim ilk ayette Allah şöyle buyurmaktadır:



DUA VE MAĞFİRET VESİLESİ

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik." (Kadr: 1) Bu vesileyle gecenin ehemmiyeti inananlar açısından daha önemli hale gelmektedir. Kur'an'da geçen bin aydan daha hayırlıdır ifadesi Kadir Gecesi'nin ihya edilmesinin ne kadar önemli olduğuna işaret eder. Müslümanlar bu geceyi verimli bir şekilde ihya etme noktasında büyük bir gayret gösterirler. Kadir Gecesi öyle bir gece ki bu gecede adeta insanlar bütün samimiyetlerini ve iyi dileklerini sağanak şeklinde Allah'a arz ederler. Af ve mağfiret makamına ulaşma noktasında adeta yarışırlar. Ramazan'ın getirmiş olduğu bereket Kadir Gecesi ile gönüllerde anlam kazanır. Hz. Peygamber'in şu hadisi de bu bağlamda kalplere ferahlık verir: "Her kim inanarak ve (sevabını Allah'tan) umarak Kadir Gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Her kim Ramazan orucunu inanarak ve (mükâfatını Allah'tan) umarak tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Savm, 6) İşte bu hadis aslında büyük bir medeniyetin ihyasını ve imanını nasıl ayakta tuttuğunu göstermektedir. Müslümanın günahlarının affına vesile olan ve kişiyle Allah arasında bağ kurmasını sağlayan eşsiz bir maneviyat iklimidir bu gece. Melekler bu gecede arşa inerler dua ve niyazda bulunan her imanlı gönlün taleplerini dinlerler. Müslümanlar Allah'a karşı büyük bir bağlılık nişanesi olarak bu geceyi şahit tutarlar. Böyle bir gecenin değeri bin ay ölçeğinde ulaşılması zor bir kıymet ve fazilet mertebesine erişir. Bu sebeple ki dua ve mağfiret gecesidir Kadir Gecesi. Kalplerin huzura erdiği, ruhun manevi lezzetin zirvesine eriştiği, imanın ise mürşit ve kâmil mertebesinde yükseldiği bir gecedir Kadir Gecesi. Dua edenin ve af dileyenin mağfirete erişeceği bir vesiledir.



BİR GECE DEĞİL HER GECE

Yapılan her türlü hata ve acziyetin mahcubiyetle Allah'a sunulduğu bağışlanma gecesidir. Nitekim Hz. Peygamber'in eşi Hz. Aişe'ye tavsiye ettiği şu dua da mağfiretin ve affın nişanesidir: "Allah'ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla!" (Tirmizî, Deavât 84. İbni Mâce, Dua 5) Kadir Gecesi bereketiyle ve faziletiyle tariflere sığmayacak derecede önemli bir gecedir. Lakin bu geceden bizim payımıza düşen birtakım payelerin var olması gerekir. İşte bizim nasibimize düşen en önemli paye ise bu geceyi ömrümüzün her gecesine yayabilmektir. Yani Kadir Gecesini tek bir gece içerisinde bırakmamak gerekir. Nasıl ki toprağa atılan bir tohum su ile güneş ile filizlenir ve yeşerirse insanın hayatının diri kalması ve yeşermesi de bu gecenin hayatımızda ne kadar yer aldığıyla doğru orantılıdır. Kadir Gecesini bir milat olarak görüp hatalarımızdan ve eksikliklerimizden ne kadar uzak diyarlara hicret edersek ruhumuzda inşa edeceğimiz ahlak medeniyetimiz de o denli sağlam ve kıymetli olur. Bu manada Şair Sezai Karakoç, şu şekilde ifade eder: "Ey gözlerden gizli, fakat gönüllere aşikâr Kadir Gecesi! Zamanın kalbinde en doğru ve şaşmaz bir saat gibi çınlayıp giderken, yurdumun üstüne vahyin geçmez izini ve yıpranmaz eserini, ölmez sesini bir kere daha işle! Pas tutmaz güneşi bir daha getir, ey Kadir Gecesi."



VAHYİN SİLİNMEZ İZİ

Şairin de ifade ettiği gibi vahyin silinmez izini hayatımıza nakşetmeliyiz. Bunu yaparken de ömrümüzü bu uğurda hiç tereddüt etmeden Kur'an'ın ışığına vakfetmeliyiz. Zamanın akışı içerisinde Kadir Gecesi ömrümüzü dakika dakika saniye saniye kuşatmalı. İ man surlarımız gecenin rahmet dalgalarıyla dövülmeli. Ahlakımız gecenin hikmetiyle olgunlaşmalı ve hayatımızı çepeçevre sararak manevi iklimiyle güzelleştirmeli. Hasılı Kadir Gecesi bizim nazarımızda bir gece olarak kalmamalıdır. Hayatımızın her gecesinde ihya ediyormuşçasına bizi Allah'a yakınlaştıran bir vesile olarak kalbimizin derinliklerinde bizimle yaşamalıdır. Can suyumuz olarak tükenmeyen bir kaynak haline dönüşmelidir. İşte bu imkânı iç dünyamızda kendimize sunduğumuz zaman imanın ve samimiyetin bize sağlayacağı yaşam konforu zirve noktasına ulaşır. Fakat Kadir Gecesini sadece tek bir gece içerisine hapsedip hayatımızın geri kalanından çekip alırsak ruh dünyamız kuru bir vaha misali kavrulur ve bizi de yakar küle çevirir vesselam... Kadir Gecesinin tüm İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesi temennisiyle sevgi ve muhabbetle selam olsun sizlere...

