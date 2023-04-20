Elveda 11 ayın sultanı

Buca Müftülüğü Vaizi Mustafa Karaca, Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemini şu sözlerle paylaştı: Bayramlar sevgiyi, saygıyı ve kardeşliği paylaştığımız gönülden samimi olarak söz ve davranış bütünlüğü içerisinde beraber hareket ettiğimiz özel günlerdir. Asıl bayram insanların kalbine girebildiğimiz, onlarla muhabbet bağı kurduğumuz zaman gerçekleşir.

MUTLULUK ÇEMBERİ OLUŞSUN

Bayramlar eşimiz çocuklarımızla, anne-babamızla, gözleri yolda, kulağı telefon sesi bekleyen sevdiklerimizle birlikte zaman geçirirsek bayram olur. Bu özel anları öyle genişletmeliyiz ki yakınlarımız, komşularımız ve bütün müslümanlardan oluşan bir mutluluk çemberi oluşsun. Çünkü bayramları tatil anlayışı ile karşılar, genelde değil özelde yaşar.

İYİLİKLERDE YARIŞALIM

İnsanlardan uzak bir yerde bulunmak olarak anlarsak, bu fırsat anlarını değerlendirmemiş, bayramın manevi güzelliğini yok edip içini boşaltmış oluruz. Günümüz tatil anlayışının bireyselciliği öne çıkardığı ve ferdiyetçi bir yaşam tarzına neden olduğu aşikardır. Bayramda ise toplumsal yaşantıyı kucaklama yönü vardır. Tatilde bundan kaçış vardır. Kaçarak, uzaklaşarak hayat sürmek insanın sosyal yönünü zayıflatır. Bayramlar psikolojik ve sosyolojik olarak insana kazanımlar ve zenginlikler sunar. Bayramlar dua atmosferi oluşturmada, birbirimize güzel temennilerde bulunmada da fırsat zamanlarıdır. Bu vesile ile dünyanın neresinde olursa olsun zorda, sıkıntıda ve darda olan insanlık için el açıp Allah'a niyazda bulunalım. Onların da huzur ve güven içinde bayramlarını yaşayabilmeleri için Rabbimize yalvaralım. Kötülüklere karşı durup iyiliklerde yarışalım ki olumsuzlukları bertaraf edebilelim. Birlikte huzur ve mutluluk içinde yaşamak için merhameti, sevgiyi, saygıyı ve anlayışı elimizden geldiğince yayalım. Böylece iyilikler ve tüm güzellikler yeryüzünü donatsın ve sarmalasın. Yüce Rabbimiz herkesi sağlıklı, sıhhatlı ve huzurlu bir bayrama ulaştırsın. Ramazan Bayram'ınız mübarek olsun.