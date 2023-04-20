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Haberler Ramazan Karşıyaka Müftülüğü’nden kurum yöneticilerine iftar

Karşıyaka Müftülüğü’nden kurum yöneticilerine iftar

20.4.2023

Gazete

Karşıyaka Müftülüğü’nden kurum yöneticilerine iftar
KARŞIYAKA Müftülüğü, kurum yönetici ve eşlerini iftarda buluşturdu. Denizpark Restoranda düzenlenen iftar programında Karşıyaka'daki kamu kurum yöneticileri ve eşleri bir araya geldi. İftarda Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler tarafından dualar okundu. Müftü Gürler Ramazan ayının birlik ve beraberlik, hoşgörü ayı olduğunu belirterek "On bir ayın sultanı Ramazan ayının bu güzel akşamında birlikte iftar açma fırsatı veren Rabbimize hamdu senalar olsun. Yüce Rabbim Milletimizi her türlü afetlerden korusun, birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.
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