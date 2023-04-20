Yukarıkızılca’da 25 yıllık gelenek

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesi Yukarıkızılca Mahallesi'nde geleneksel iftar organizasyonları devam ediyor. 25 yıldır devam eden ve geleneksel hale gelen iftar organizasyonu her gün bir hayırsever vatandaş tarafından gerçekleştirilen desteklerle tüm masraflar karşılanıyor. Yukarıkızılca Mahalle Muhtarı Mehmet Çoban'ın koordine ettiği iftar organizasyonuna, çevrede bulunan diğer köylerden de yoğun katılım oluyor. Yukarıkızılca'da yaşayan esnaflardan olan ve Ramazan aylarında gerçekleştirilen iftar organizasyonlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren emlak danışmanı Levent Algün, "Bu gelenek 25 yıldır sürüyor. Ramazan ayında her gün 400 kişiye iftar yemeği veriliyor. Gelecek yıl için de iftar verecek olan hayırsever vatandaşlar şimdiden sıraya girdiler" dedi.

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