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Haberler Ramazan Şeker hastaları doktora danışmadan oruç tutmasın

Şeker hastaları doktora danışmadan oruç tutmasın

HABER MERKEZİ
Şeker hastaları doktora danışmadan oruç tutmasın
İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, Ramazan Ayında diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken hususları açıkladı. Beslenmenin şeker hastalığının tedavisinde en önemli basamak olduğunu belirten Doç. Dr. Sivritepe, "Doğru ve dengeli bir diyette bulunan lifli gıdalar, kompleks karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar, hastaların kan şekeri seviyelerini daha istikrarlı bir şekilde korumalarına yardımcı olur. Ayrıca, uygun porsiyon kontrolü ve düzenli aralıklarla beslenme, hiperglisemi (şeker yüksekliği) ve hipoglisemi (şeker düşüklüğü) riskini azaltır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmelerinin önemli olduğu şeker hastalarının doktora danışmadan oruç tutmaması gerekir" dedi.
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