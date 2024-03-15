Sahuru bunlarla yapın! İşte hem iştah kesen hem de tok tutan besinler!

Sahurda tok tutan susatmayan besinler nelerdir? İşte oruç tutmadan önce veya diyet yaptığınız dönemde tüketmeniz gereken besinler...
YUMURTA
En önemli protein kaynağı olan yumurtanın tokluk süresini uzattığına dair bilimsel veriler var. Sabah kahvaltılarında 1-2 adet haşlanmış yumurta tüketerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Ben sebzeli omletleri de tavsiye ediyorum. Bol mantarlı yumurta veya menemeni de deneyebilirsiniz.
YEŞİL ÇAY
Güçlü antioksidan etkisi ile bedenimizi zehirli maddelerden temizlemesinin yanı sıra metabolizmayı hızlandırıyor. Karın bölgesindeki yağları eritiyor. Günde 1-2 fincan yeşil çay tüketerek metabolizmanızı enerjik hale getirebilir, aynı zamanda bedeninize dost antioksidanları da alabilirsiniz. Kabuk veya toz tarçınla tatlandırıldığında tatlı isteğini azaltır ve tok tutar.
BADEM
Yağlı kuruyemişlerden olan badem birçok vitamin, mineral ve posadan zengindir. Tok tutmasının yanı sıra kalp sağlığını koruyan omega-3 yağ asitlerini de içerir. Yapılan son bilimsel araştırmalar, beslenme programında yeterli miktarda (aşırı değil) badem bulunan kadınların, badem tüketmeyen kadınlara göre daha kolay kilo verdiğini göstermiştir. Ara öğünler de meyve ile beraber öneriyorum.
SİRKE
Salatalara ekleyeceğiniz sirke tokluk sürenizi uzatabilir. Yapılan bilimsel çalışmalar, sirkenin içinde bulunan asetik asidin sindirim hızını yavaşlattığını ortaya koymuştur. Böylece kan şekeri daha dengeli yükselir ve daha uzun süre kendinizi tok hissedersiniz.
TARÇIN
Kan şekerini düzenleyerek iştahı azaltır. Üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda, tarçının özellikle şeker hastalarında kan şekeri dengeleyici bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Şeker hastasıysanız ve Diyet yapıyorsanız hem daha uzun süre tok hissetmek hem de kan şekerini dengelemeye yardımcı olmak adına, günde yarım çay kaşığı kadar tarçın ile mönülerini süslemeyi deneyebilirsiniz.
ZEYTİNYAĞI
Günlük yağ gereksiniminin bir kısmı tekli doymamış yağ asitlerinden karşılandığında yani zeytinyağı tüketimi yeterli olduğunda metabolizmanın desteklendiği ve kilo vermenin kolaylaştığı bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Daha uzun süre tok hissetmek için salatalarınıza ve sebzelerinize 1- 2 tatlı kaşığı zeytinyağını mutlaka ekleyin.
SALATA
Öğünlere koca bir kâse salata ile başlamak veya öğün içerisinde bolca salata tüketmek, öğünde alınan kaloriyi azaltabilir. Sebzeler yüksek posa yoğunlukları ile midede yer tutarak daha çabuk doymamıza yardımcı olurlar. Ayrıca zayıflama diyetlerinde görülebilecek bir sorun olan kabızlığın da çözümünde önem taşırlar. İçerisine dereotu ve taze kırmızı biber eklendiğin de tok tutma süresi uzar.
ETLİ, SÜTLÜ VEYA YUMURTALI ÇORBA
Çorbalar, öğünde daha az enerji tüketmek için farklı bir yoldur. Su içerdiklerinden ve midede oluşturdukları basınç nedeni ile daha kısa sürede doymamızı sağlarlar. İlginç bir bilimsel veri de protein içeriği yüksek çorbaların gün boyunca enerji alımını azaltmada diyet yapanlara yardımcı olmasıdır.
YOĞURT
İçeriğinde yer alan proteinler iştahı baskılamakta yardımcı olur. Bunun dışında yüksek kalsiyum içeriği ile de zayıflamaya yardımcıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar yetersiz kalsiyum tüketiminin kilo vermeyi zorlaştırdığını ortaya koymuştur.
YULAF EZMESİ
Besleyici olduğu kadar düşük kalorilidir. Sabah kahvaltısına veya ara öğünlere, kuru meyveler, kuru yemişler ve süt ilavesi ile hazırlanan yulaf ezmesi uzun süre tokluk sağlar.