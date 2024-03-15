Sahuru bunlarla yapın! İşte hem iştah kesen hem de tok tutan besinler!

TARÇIN

Kan şekerini düzenleyerek iştahı azaltır. Üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda, tarçının özellikle şeker hastalarında kan şekeri dengeleyici bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Şeker hastasıysanız ve Diyet yapıyorsanız hem daha uzun süre tok hissetmek hem de kan şekerini dengelemeye yardımcı olmak adına, günde yarım çay kaşığı kadar tarçın ile mönülerini süslemeyi deneyebilirsiniz.