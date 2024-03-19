İDDEF Gazze’nin yaralarını Ramazan’da da sarıyor

İNSANA Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye ramazan ayında da gıda ve acil yaşam malzemeleriyle desteklerini sürdürüyor. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmalar hayırseverlerin desteğiyle devam ediyor. Gazze topraklarında mazlum ve mağdur aileleri yalnız bırakmayan İDDEF, hem yemek kazanlarını kaynatıyor hem de yardımları ulaştırıyor. Bu yıl "Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara ramazan ol" sloganıyla gerçekleştirilen ramazan faaliyetleri kapsamında zekat, fitre, kumanya ve diğer gıda malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor. Özellikle güvenli bölge olarak görülen, bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların sığındığı okul, hastane ve çadırlarda günlük olarak fırınlarında üretilen 50 bin ekmek ve günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikram ediliyor.