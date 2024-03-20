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Haberler Ramazan Sahurda çok çay tüketiyorsanız dikkat! Uzman isim uyardı

Sahurda çok çay tüketiyorsanız dikkat! Uzman isim uyardı

Beslenme düzeninin büyük ölçüde değiştiği Ramazan ayı ile birlikte dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Özellikle iftar ve sahurda çok çay tüketenlere uzmanından uyarı geldi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sönmez "Sahurda kesinlikle karbonhidratlı şeyler yenilmemeli. İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yesinler." dedi.

AA
Sahurda çok çay tüketiyorsanız dikkat! Uzman isim uyardı

Ramazan dolayısıyla özellikle kalp hastalarına çağrıda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, şunları kaydetti:

"Eğer kalp krizi geçirmişse, stent konulmuşsa, by-pass ameliyatı olmuşsa, bu hastalarımız lütfen oruç tutmasınlar çünkü uzun saatleri bulan susuzluk süresinde kan çok koyulaşıyor. Kan koyulaşınca akışkanlığı azalıyor. Dolasıyla mevcut bir by-pass, stent veya yüzde 40-50 problem vermeyen damar pıhtılaşarak tıkanabilir ve kalp krizi geçirebilirler."

Sahurda çok çay tüketiyorsanız dikkat! Uzman isim uyardı

Diyabet ve böbrek hastalarının, hamilelerin ve süt verenlerin de oruç tutmasını önermeyen Sönmez, "Bir başka problemimiz sigara içenler özellikle iştahla 4-5 sigarayı arka arkaya içiyorlar. Sahurda günlük stoklarını almaya çalışıyorlar. Bunlarda ani ölümler her zaman görülebilir." dedi.

Sahurda çok çay tüketiyorsanız dikkat! Uzman isim uyardı

"BESLENMEYE ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"
Prof. Dr. Sönmez, ramazanda beslenmeye çok dikkat etmek gerektiğini de vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İftarda birden yüklenmemek gerekiyor. Tecrübeli, inanışlı insanlar iftarda hemen bir çorba içerler, gider namaz kılarlar tekrar gelip, devam ederler. Bu en doğru iftar şeklidir. Sahurda kesinlikle karbonhidratlı şeyler yememeliler.

Sahurda çok çay tüketiyorsanız dikkat! Uzman isim uyardı

İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yesinler, günlük tok tutması için çok gerekli bir yiyecektir. Ne kadar su tüketilmesiyle ilgili rakam söylemek doğru değil. Yeterli su için idrar renginin açık olması gerekiyor."

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