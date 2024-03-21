Pişmanlık tevbe etmenin ilk şartıdır

İzmir İl Müftülüğü Vaizi Sibel Öğüt, tevbenin özünde pişmanlık olduğunu ve gerçek bir tevbe için nefsin kendisi ile mücadele etmesi gerektiğini belirterek şunları anlattı: Allah Resûlü'nün (SAS) ifadesi ile günah, insanın içini tırmalayan ve başkalarının haberdar olmasını istemediği şeydir. Yani her an pişmanlık duyabileceği bir iştir. Pişmanlık ise tevbenin ilk şartıdır.

ALLAH'IN SIFATIDIR

Resûlullah (SAS) bir hadisinde,"(Günahtan) pişmanlık duymak, tevbedir."(İbn Hanbel HM 4012,c.1,423) derken, bu gerçeği ifade eder. Bir diğer hadisinde ise, "Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir."(HM 4264 İbn Hanbel c,1 446) buyurmuştur. Bu iki ifadeyi birleştirdiğimizde, "işlenen günahtan pişmanlık duyarak bir daha o günaha dönmemek" şeklinde bir tevbe tanımı ortaya çıkmaktadır. Ardından istiğfar etmek, yani, Allah'tan, affedilmesini istemek gelmelidir ki, tevbe tamamlanmış olsun. O hâlde bu tanıma istiğfarı da ekleyip, "tevbe-istiğfar, kulun, işlediği günahtan pişmanlık duyarak bir daha o günaha dönmemesi ve Allah'tan kendisini affetmesini istemesidir."diyebiliriz. Zaten tevbe, genellikle istiğfar ile birlikte telaffuz edilerek âdeta onunla özdeşleşmiştir. Hata işleyen bir insanın tevbe etmek amacıyla aracısız doğrudan Rabbine yönelmesinde herhangi bir engel veya ön şart bulunmamaktadır. Bununla beraber her şeyin kendine göre bir usul, âdâb ve şekli vardır. Bir işten, ancak doğru yollarla yapıldığı takdirde sonuç alınabilir. Yegâne rehberimiz olan Peygamberimiz (SAS) , tevbenin âdâbını öğretmek maksadıyla şöyle buyurmuştur: "Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır sonra kalkıp iki rekât namaz kılar ve Allah (C.C.)'tan bağışlanma dilerse, Allah (C.C.) onu mutlaka bağışlar."(D1516 Ebu Davud vitr,26 ) Sonra da, söylediğini teyit maksadıyla şu âyeti okumuştur: "Ve onlar ki çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki!(Ali İmran /135) Tevbe ve istiğfarı samimi olarak yapmak ve Allah'ın "Tevvâb", "Afüv" yani tevbeleri çok kabul eden, affedici ve bağışlayıcı sıfatlarına sahip olduğuna tereddüt etmemek önemlidir.