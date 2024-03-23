Balıkesirliler İzmir iftarında buluştu

Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, İzmir'de yaşayan Balıkesirlileri iftarda buluşturdu. Bayraklı Belediyesi'nin Havuz Düğün Salonu'nda yoğun katılımının olduğu iftara İzmir ve Balıkesir Milletvekilleri, Belediye Başkanları, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Semazen gösterisinin yapıldığı gecenin sunumunu ünlü sunucu Eda Eren yaptı. Balıkesir'in meşhur ürünleri ile kurulan iftarda, birlik beraberlik örneği sergilendi. Dernek Başkanı Erkan Uzun "Ülkemizin lokomotif şehirlerinden balı, kaymağı, eti, sütü, zeytini ve zeytinyağlı tarhanası, kapya biberi, kornişon turşusu ile meşhur Balıkesir ürünleri ile hazırlanan iftarımıza katkı sunan Belediyelere, şirketlere iş insanlarına ve tüm destekçilerimize hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.