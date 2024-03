İzmir’de yaşayan Dadaşlar iftar yemeğinde buluştu

İzmir'de yaşayan Erzurumlular, Ramazan ayı nedeniyle her yıl düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Karabağlar ilçesi Eski İzmir'de yoğunlukta olarak yaşayan Erzurumlular, Ramazan ayı nedeniyle her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen iftar sofrasında buluştu. Eski İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından verilen 600 kişilik iftar yemeğinde katılımcılar, ezanın okunmasıyla hep birlikte orucunu açtı. Dernek binasında yoğun ilgi gören iftar yemeğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Eski İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Kurtlu, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, iftar yemeğini her yıl düzenlediklerini söyledi. Kurtlu; dernek yönetim kurulu, gençlik kolları, iş adamları ve mahalle sakinlerinin iftar sofrasına katkı sağladığını ifade ederek, mübarek ay nedeniyle mahalledeki ihtiyaç sahiplerini de unutmadıklarını ifade etti. 210 ailenin gıda ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade eden Kurtlu, ayrıca 40 aileye de alışveriş kartları dağıtıldığını dile getirdi.