İyilik Yardımlaşma Dayanışma Derneği Manisa Temsilciliği, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için her gün 150 kişilik sıcak yemek dağıtıyor. Aynı zamanda da yurt dışında da çalışmalarını sürdürüyor. Derneğin İl Temsilcisi Halil Uysal, katkı sağlayan, destek olan bütün hayırseverlere teşekkür etti. Uysal, "Sevabımızdan ne bir eksilir ne bir fazla olur vesile olan da aynı sevabı alır. Bu hayırda iyilik var. Yaşlı ihtiyar engelli bir hasta yemek almaya gelemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimize evlerine giderek sıcak yemek dağıtımımız Ramazan boyunca devam edecektir. Bu güzel hayırlara bizlere vesile olan gönüllerimize ve bağışlığımıza cani gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hepsinden razı olsun" diye konuştu.