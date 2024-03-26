Buca’da 2 bin kişilik iftar buluşması

Cumhur İttifakı Buca Belediye Meclis Üyesi Adayı Sibel Ertürk, Ramazan ayı nedeni ile Buca'da 2 bin kişilik iftar yemeği verdi. Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde, düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşların yanı sıra birçok partili de yer aldı.

"BOLLUK VE BEREKET AYI"

Ramazan ayının yardımlaşma, bolluk ve bereket ayı olduğuna dikkat çeken Sibel Ertürk, iftardan sonra yaptığı konuşmasında çok sevdiği Buca ilçesine hizmet etmek için belediye meclis üyeliği görevine talip olduğunu ifade etti. Belediye Meclis Üyeliği gibi büyük sorumluluk isteyen bu görev için hem kendisi, hem de Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin için destek isteyen Ertürk, "Değerli hemşerilerim başta olmak üzere, iftarımıza katılan ve beni yalnız bırakmayan akraba ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizlerden samimi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen siz mahallemiz insanlarını ve Buca'yı çok seviyorum. Bizim tek hedefimiz, tek derdimiz Buca'yı hayata geçireceğimiz projelerle daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek. Buca'yı hayata geçireceğimiz projelerle daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için buradayız. Desteklerinizle birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.