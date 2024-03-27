Aziz Mahmud Hüdayi’nin sofrası dünyaya ulaşıyor

Döneminde halktan sultanlara kadar sevenleri bulunan Aziz Mahmud Hüdayi'nin türbesine yapılan ziyaretler ve adına kurulan vakfın çalışmalar yurt içi ve yurt dışında yüzyıllardır devam ediyor. İstanbul'un manevi önderlerinden Aziz Mahmud Hüdayi, döneminde yazdığı 30 kadar eseriyle Anadolu ve Balkanlar'da dini-tasavvufi hayat üzerinde derin etkiler bıraktı. Şehrin en çok ziyaret edilen mekanlarından olan Üsküdar'daki türbe ve külliyesindeki yoğunluk ramazan ayı boyunca TRT'de yayınlanan "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisiyle daha da arttı. Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmam Hatibi Fatih Kılıçoğlu, türbeye halkın ziyaretlerinin ramazan ayında katlanarak arttığını ifade ederek, "Hüdayi Hazretleri'nin hayatı, duası insanların çok hoşuna gidiyor. Gerçekten çok inanarak gelip ona Fatiha okuyorlar. Hüdayi Hazretleri ve camimiz kandil geceleri ve Ramazanı Şerif günlerinde ziyaretçi akınına uğruyor. Burada Hüdayi Vakfımızın adak işleri de olduğundan dolayı insanlar hem görmek hem de burada varsa böyle bir adak görevleri, onu da yerine getirmek için külliyemizi ziyaret ediyorlar." dedi.