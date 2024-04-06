TİKA’dan Panama ve Moğolistan’a yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), dünya genelinde yürüttüğü Ramazan programları kapsamında Panama ve Moğolistan'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

TİKA'nın yazılı açıklamasına göre, Karayipler'deki program çerçevesinde Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Gülhan Ulutekin, TİKA Meksika Koordinatörü Fatih Abdi Çetin, Panama Dışişleri Bakan Danışmanı Rocco Melillo ve beraberlerindeki Dışişleri Bakanlığı heyetiyle Panama ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, adalarda yaşayan 100 aileye gıda kolileri teslim edildi. TİKA tarafından hazırlanan gıda kolileri, Panama'da bulunan Guna Yala Limanı'na taşındı ve buradan da Panama ordusu tarafından adalara ulaştırıldı. Panama Dışişleri Bakan Danışmanı Melillo, TİKA'nın adaya somut destekte bulunan ilk uluslararası kuruluş olduğunu belirtti. Melillo, Panama-Türkiye ilişkilerine katkı sağlaması nedeniyle TİKA'ya teşekkürlerini iletti. TİKA, Moğolistan genelinde ise 1200 dar gelirli aileye gıda paketi dağıttı