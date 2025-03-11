Alaşehirliler bağış için tek yürek oldu

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde Türk Kızılayı Derneği organizasyonunda Ramazan ayı boyunca günlük 350 kişilik hazırlanan iftar yemeği hayırseverler tarafından paylaşıldı. Alaşehirli hayırseverler 29 gün boyunca Türk Kızılayı'nın iftar çadırında günlük 350 kişiye iftar verecek. İhtiyaç sahibi vatandaşların iftarını rahatlıkla yapabileceği iftar çadırında Alaşehir Belediyesi ikram aracı da çay ikramında bulunacak. Öte yandan iftar programlarına katılmak isteyen vatandaşlara Alaşehir Belediyesi tarafından servis hizmeti verilecek. Alaşehir Türk Kızılayı Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Alaşehirli yardım sever bağışçılarımız tüm iftar programlarını paylaşarak, Alaşehir'de tek yürek olarak yardımlaşma örneği sergilediler. Destek yapmak isteyen bağışçılarımız Alaşehir Kızılay Şubemizle irtibata geçebilirler" dedi.