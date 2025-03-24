Unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetleri yeniden sofralarda

BALIKESİR Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde (BUBFA) başlatılan projeyle Osmanlı döneminde tüketilen şerbetler, yeniden sofralara sunuldu. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen "BUBFA ile Şerbet Yolculuğu Projesi" ile unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı şerbetlerinin sofralarla yeniden buluşturulması hedeflendi.

Osmanlı döneminde demirhindi, sübye, sirkencubin, kakule, nar ve çeşitli meyveler ile bitkilerden yapılan şerbetler, proje kapsamında öğrenciler tarafından yeniden hazırlandı. Üniversitenin eğitim mutfağında hazırladıkları şerbetleri tadım etkinliğiyle tanıtan öğrenciler, proje çerçevesinde hazırlanan tarif kitapçığıyla Osmanlı şerbetlerini yapmak isteyenlere rehberlik ediyor.

'AKTARMAK İSTİYORUZ'

DEKAN Prof. Dr. Oğuzhan İlban, "Osmanlı mutfağı, yüzlerce şerbeti barındıran bir mutfak. Geçmişten günümüze gelen bu şerbetlerin geleceğe aktarılabilmesi de son derece önemli hale geliyor böyle olunca. Bize de düşen görev burada öğrencilerimize bunları doğru bir şekilde öğretip onların da yine bu geleneği sürdürüyor olmaları" diye konuştu.