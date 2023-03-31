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Resmi İlan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI


Üniversitemize bağlı birimlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıda belirtilen
pozisyon ve niteliklerde 42 (kırk iki) sözleşmeli personel alınacaktır.

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