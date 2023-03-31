Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) personel alımı duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla toplam 8 (sekiz) personel alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

01.01.2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,

Tablo 1'de belirtilen puan türünden 2021-2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında en az 70 ve yukarı puan almış olmak,

Tablo 1'de belirtilen yabancı dil için 2020,2021,2022 ve 2023 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak,



Başvuru Adresi



Başvurular Türkiye İhracatçılar Meclisi adresine en geç 14 Nisan 2023 saat 17:00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.



Başvuru belgeleri, sınava katılma şartları ve ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ilan metnine www.tim.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.



Saygıyla duyurulur.