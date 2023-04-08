Ortaklığın giderilmesi davası duruşma günü tebliği

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T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/568

Davacı Erhan Dündar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Zonguldak İli Kdz Ereğli İlçesi Kestaneci mahallesinde kain ve tapuda 2873 ada 5 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan, ZONGULDAK ili, KDZ.EREĞLİ ilçesi, KIRMACI mah/köy, 58 Cilt, 2 Aile sıra no, 26 sırada nüfusa kayıtlı, METİN ve GÜLSEVİM oğlu/kızı, 22/12/1970 doğumlu, 33488346964 TCkimlik nolu DUYGU BESİM KILIÇ'ın Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 26/05/2022, Saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.