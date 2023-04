Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden

Yükseköğretim Kurulu'na başvurusu yapılan üniversitemizin bölüm ve programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.



Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır.



BAŞVURU BELGELERİ

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin

• Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf )(ıslak imzalı)

• 6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf) (ıslak imzalı)

• Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

• Yayın listesi (Profesör kadrosuna bşavuran adaylar başlıca eserlerini ayrıca belirtilmelidir)

• 3 adet vesikalık fotoğraf

• İkametgah belgesi

• Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

• Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)

• Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,

• Akademik unvana atanma yazıları (varsa atama yazısı)

• Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

• Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosya (USB kopyalara bilimsel çalışmalar ile birlikte mutlaka YÖK formatlı özgeçmiş eklenmelidir)

o Profesör kadrosu için 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet ad-soyad etiketli USB kopya

o Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet ad-soyad etiketli USB kopya



Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

• Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf )(ıslak imzalı)

• 6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf) (ıslak imzalı)

• Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

• ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış) (Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES' ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.)

• Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

• Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans, doktora; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)

• Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi

• Not dökümleri (lisans, lisansüstü)

• 3 adet vesikalık fotoğraf

• İkametgah belgesi

• Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

• Askerlik durum belgesi

• Lisansüstü öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)



ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımları için yapılacak olan sınavlar web sayfasında ilan edilecek olup, Üniversitemiz zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

c) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

d) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.

e) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.



RESMİ İLAN NO: YOK847035