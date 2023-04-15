T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2020/3256 ESAS TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Atatürk mah Çakırca Çeşmesi mevkii 790 Ada, 1 Parsel, A-10/3.kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm mesken. Borçlu adına tam paylı tescillidir. Ana taşınmaz''Bahçeli Kargir Dörder Katlı Onaltışar Daireli Onyedi Bloklu Apartman" vasfı ile kayıtlıdır. Parsel yüzölçümü 14.486,00m², bağımsız bölümün arsa payı ise 5/1264 dür.Bağımsız bölüm, 3 oda, 1 salon, mutfak, tuvalet, banyo ve hol şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca balkonu vardır. Taşınmazın giriş kapısı ve iç kapı doğrama ları ahşap, pencere doğramaları ise kısmen plastik kısmen ahşap malzemeden imal edilmiştir. Oda tabanla rı rabıta, kısmen laminant parke, ıslak hacimler seramik ve fayans ile kaplıdır. Mutfak hazır mutfak şeklinde, tezgah granit mermer,tezgah alt ve üst dolapları ise suni ahşap mal zemeden imal edilmiştir.Taşınmaz ilçe ve çarşı merkezine yaklaşık 1800 m mesafede yer almaktadır.Elektrik ve içme suyu şebeke hattı ile Belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmakta ve keşif tarihi itibariyle kullanılmaktadır."Efe Toplu Konut" olarak adlandırılan site içerisinde yer almaktadır. Sitenin çevre düzenlemesi yapılmıştır. Taşınmazın güney ve doğu cephesi doğrudan ışık almakta, kuzey ve batı cephesi ise komşu taşınmaza bitişik konumdadır.Binada asansör bulunmamakla birlikte doğal gazın mevcut olduğu görülmüştür. Ancak konu dairede doğalgaz ve kalorifer sistemi bulunmamaktadır. Konubağımsız bölümün bulunduğu betonarme bina dört katlı, iki girişli, 16 daireli veher girişten 8 bağımsızbölüme ulaşılmaktadır.Adresi : Atatürk Mahallesi Çakırca Çeşmesi Mevkii Efe Toplu Konutları Ödemiş İZMİRYüzölçümü : 111 m2Arsa Payı : 5/1264İmar Durumu : Belediye İmar servisinden yapılan harici araştırmaya göre taşınmaza 30.12.1993 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmıştır.9 m²eklentisi dahil 111 m² ruhsat alanına sahiptir.Kıymeti : 575.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: 1)Y.PLANI: 26.08.1987 2) Belediye Gelirleri Kanununagöre kısıtlıdır.3) Kömürlük E-1413.04.2023Basın No: ILN01814681#ilan.gov.tr