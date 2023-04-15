T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2022/5691 ESAS TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 14:17

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Rapora konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre, İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Cumhuriyet Mah. Beşgöz Mevkii, 750 ada 52 parsel, Zemin kat 5 nolu bb.(43 m2) 339,00 m² yüzölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazdır. İlgili Bağımsız bölümün niteliği''İşyeri''dir. Tapuda: Cilt no:22,Sayfa No:2097,Tesis Tarihi: 07.02.2017 Yevmiye no: 2635dir. İmar parseli konumundadır.29.08.2022 tarih ve E-24314934- 804 .01-41850 sayılı Ödemiş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ve ekleri incelenmiştir .Taşınmazın imar durumu;1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde, İnşaat nizamı: Blok, Kat Adedi:4 (dört) olduğu 19.01.1990 tarihinde düzenlenen imar durumunda görülmüştür. İlgili taşınmaza 01.10.2009 tarih ve 698/09 sayılı zemin kat 5 nolu iş yeri için kısmi yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Yapı kullanma izin belgesine göre işyerinin Bağımsız bölüm alanı 43m2'dir. Bina üzerinde kat irtifakı kurulu olup arsa payı 43/566 dır. Bağımsız bölüm tapu kayıtlarında işyeri niteliğinde olup fiili durumda da işyeri (depo) olarak kullanılmaktadır. Binanın taşıyıcı sistemi betonarme çerçeveli sistemdir. Bina; 4 katlı olarak yapılmış durumda olup zemin katta iki adet işyeri, normal katlarda üç adet konut olmak üzere toplam beş bağımsız bölümden oluşmaktadır. Binaya ait otopark bulunmamaktadır. Binanın bahçe duvarları yapılıdır. Bağımsız bölüm köşe konumda yer almakta olup vitrin cephesi geniştir. Tek piyes şeklinde düzenlenmiş olup kullanım alanı 43 m2dir.İmar durumunda; ön bahçe olarak belirtilen ve binaya ait ortak kullanımda olması gereken bahçenin işyerine dahil edildiği görülmüştür. İşyeri kuzey ve doğu cephelidir. Tabanda döşeme bulunmayıp beton, duvarları sıvalı ve boyalı, dış cepheye bakan vitrin kısımları demir kepenk şeklindedir. Elektrik mevcut olup doğalgaz bulunmamaktadır. Belediyenin alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bölgede ki yapılaşmalar genelde (4 katlı) çok katlı konut olup zemin katlarında günlük ihtiyaçların karşılanabileceği işyerleri bulunmaktadır. Genelde orta gelir düzeyine sahip ailelerin yoğunlukta olduğu bölgedir. İlçenin güney batısında yer almaktadır. Aygün sokak ve 1618.sokaktan cephe alan işyeri Menderes Caddesine (Çevreyolu) 120 metre mesafededir. Cami, okul ve park gibi sosyal donatılara yakın mesafededir. Borçlunun hissesi tamdır.Adresi : Cumhuriyet Mah. Beşgöz Mevkii,750 ada 52parsel, Zemin Kat. 5 nolu bb Ödemiş-İzmir Yüzölçümü : 339,00 m2, Bağımsız bölümün yüzölçümü : 43 m2İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde,İnşaat nizamı:Blok,Kat Adedi:4Kıymeti : 600.000,00 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı: 22/10/200912/04/2023Basın No: ILN01814534#ilan.gov.tr