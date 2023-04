BELEDİYEMİZ ARAÇ, KAMYON VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE LASTİK ALIMI MENDERES BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstekliler, teklif ettikleri lastikler için imalatçıya ait TSE belgesini veya eşdeğer Uluslararası belgeyi (Otomobil Lastikleri için TS 11374, Kamyon, Otobüs, Kamyonet, Minibüs Lastikleri için TS 11375, İş Makinesi Lastikleri için TS ISO 4250-1, TRA (The Tire and Rim Association), ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organisation) teklifleriyle birlikte vereceklerdir.