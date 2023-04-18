İLAN T.C. İZMİR14. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO : 2023/53 DAVALI : GULZHAN ABDRAKHMANOVA HALİLOĞLU

Kazakistan Cumhuriyeti Uyruklu

Davacı Durmuş Atilla HALİLOĞLU tarafından davalı Gulzhan ABDRAKHMANOVA HALİLOĞLU aleyhine mahkememizde boşanma davası açılmış olup yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı sıfatıyla iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap vermeniz ve varsa delillerinizi bildirmeniz gerektiği, duruşmanın 19/09/2023 günü saat 09:30'da İzmir 14. Aile Mahkemesinin duruşma salonunda yapılacağı, cevap vermediğiniz ve davayı takip etmediğiniz takdirde iddiaları inkar etmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususunun, dava dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının, davalı Gulzhan Abdrakhmanova Haliloğlu'na tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01815713



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