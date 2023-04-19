R134A SOĞUTMA GAZI VE TÜP SATIN ALINACAKTIR ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Kalem R134A Soğutma Gazı ve Tüp mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/381863

1-İdarenin a) Adı : ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 - GAZİEMİR/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2322935603 - 2322935616 - 2322820317 - 2322820420 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 1 Kalem R134A Soğutma Gazı ve Tüp b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem R134A Soğutma Gazı ve Tüp Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : -Yüklenici sözleşme konusu malzemeleri, İdaremizin "Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, İnönü Mahallesi, No: 500 BUCA-İZMİR" adresinde bulunan Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ambarına teslim edecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : - Yüklenici söz konusu malzemeleri; sözleşme tarihinden itibaren doksan (90) takvim günü içinde teslim edecektir. 1- 400 tüpünü sözleşme tarihinden itibaren 0 - 30 takvim günü içerisinde; 2- 400 tüpünü ise sözleşme tarihinden itibaren 30 - 60 takvim günü içerisinde teslim edecektir. - Kısmi teslimat yapılabilir. d) İşe başlama tarihi : Bu sözleşmenin yürürlük tarihidir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.05.2023 - 13:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eshot Genel Müdürlüğü Fuar İzmir 4. Kat A Kısım İhale Salonu / Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: -İstekliler teklif ettikleri malzemenin marka bilgilerini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Bilgiler Katalog ve/veya Fotoğraf kısmına

beyan edeceklerdir.

-İstekliler teklif ettikleri R134A soğutma gazının şartnamede istenen teknik özellikleri ile MSDS belgelerini, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Bilgiler Katalog ve/veya Fotoğraf kısmına beyan edeceklerdir.

-İstekliler teklif ettikleri R134A soğutma gazı tüpünün teknik özelliklerini belirten belgeleri ve sertifikalarını,Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Bilgiler Katalog ve/veya Fotoğraf , kısmına beyan edeceklerdir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01815254#ilangovtr